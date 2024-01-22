إسرائيل منهارة من الداخل.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمام الكنيست

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 108، وسط استمرار المظاهرات الرافضة لقرارات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل الشرطة الإسرائيلية لفض تظاهر أمام مقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

سحب المتظاهرين من أيديهم وأرجلهم

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، قامت الشرطة بسحب المتظاهرين من أيديهم وأرجلهم من وسط الطريق لتفريق الحشد، فيما يطلق المتظاهرون، ومعظمهم من كبار السن، على الشرطة اسم «المجرمين» الذين «دمروا البلاد» وأجبرت الحكومة المتظاهرين على التراجع خلف المتاريس.

اقتراح لسحب الثقة من الحكومة الإسرائيلية

ويناقش الكنيست اليوم الإثنين في جلسته الاقتراح المقدم من حزب العمال الإسرائيلي لسحب الثقة من الحكومة الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وسط انتقادات من المعارضين بأداء الحكومة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة بجانب تحميل الحكومة مسئولية وقوع عملية «طوفان الأقصى» على يد الفصائل الفلسطينية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 25 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما سقط من الجيش الإسرائيلي منذ تنفيذ عملية الاجتياح البري لغزة أكثر من 520 جندي.