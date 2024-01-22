نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر على مدار تاريخها لم تتوان في الدفاع عن الأشقاء

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح لنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أظهر عمق العلاقات مع دولة الصومال الشقيقة، ومدى صدق مصر وتعاونها مع الأشقاء، لا سيما عند التعرض لأي تهديد أو اعتداء، كما يحدث الآن من قبل دولة إثيوبيا، التي تريد فرض سيطرتها على أراضٍ صومالية دون وجه حق ومبرر.

وشدد على أن مصر لم تتوان على مدار تاريخها في الدفاع عن الأشقاء ومصالح الأمة العربية، وتدعو للسلام دائما وعدم التدخل في شؤون الدول.

إشادة بلقاء الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي

وأشاد «مرشد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بما أشار اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الصومال دولة عربية يحميها أيضا ميثاق الدفاع العربي المشترك، وأن مصر مستعدة للوقوف لجوار الأشقاء إلى أبعد مدى ،وأن تجربة مصر للزود عن الأشقاء ولا سيما إذا ما طلبوا المساعدة

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن اللقاء بمثابة دعم مباشر وواضح لدولة الصومال الشقيقة ضد من يهدد أمنها القومي.