رئيس اتحاد رياضات قصار القامة: دعم السيسي غير نظرة المجتمع لـ«الأقزام»

قال على شعبان، رئيس الاتحاد المصرى لرياضات قصار القامة تحت التأسيس، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة ومطلوب من المجتمع المدنى احتضانهم وتشجيعهم.

عانوا من التهميش فى كل القطاعات ولم يمارسوا مواهبهم فى الشارع بسبب التنمر

وأكد «شعبان» فى حوار لـ«الوطن» أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى غير نظرة المجتمع لـ«الأقزام» بإدراجهم ضمن القانون 10 إعاقة حركية لأنهم عانوا التهميش فى كل القطاعات ولم يمارسوا مواهبهم فى الشارع بسبب التنمر وسيتم انطلاق النسخة التانية من الدورى المصرى لهذه الفئة ببورسعيد بمشاركة 8 أندية، مطالباً باستكمال تأسيس الاتحاد المصرى لرياضات قصار القامة لممارسة رياضات الأقزام التى تزيد على 14 لعبة، وأن تكون لهم بطولات خاصة بالشراكة مع الإعاقات الأخرى.

كيف جاءت فكرة تأسيس منتخب وطنى لكرة القدم لقصار القامة؟

- بحكم أننى رئيس إحدى مؤسسات المجتمع المدنى فى محافظة الإسكندرية، كنت أعمل بشكل مكثف على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عام، فهم فئة بحاجة دائماً إلى الدعم، والجمعية كانت لديها لائحة قيد تضمن التعامل مع كافة المشاركين بها بشكل متساوٍ، وخلال تلك الفترة، تقدم لنا عدد من قصار القامة يريدون الانضمام إلى الجمعية، بحكم أنهم رأوا أننا نتعامل بشكل جاد وهادف ولنا دور مملوس على أرض الواقع.

ومن هنا تشجعوا على المطالبة بالانضمام إلينا عام 2017، وبعد أن انضم هؤلاء المبدعون إلى الجمعية، جمعتنى بهم جلسات مطولة، بهدف الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة مساعدتهم على تحقيقها، وعندما علمت أن لديهم حلماً يتعلق بكرة القدم وجدت نفسى أسعى بشكل حثيث للبحث عن قصار القامة فى كافة المحافظات لتجميعهم.

كيف تم التواصل مع قصار القامة بالمحافظات؟

- التواصل كان من خلال السوشيال ميديا، فقد أسسنا صفحة على الفيس بوك حاولنا من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من قصار القامة فى المحافظات، وحينها أتذكر أننى كتبت منشوراً على الصفحة الرسمية للمبادرة فحواه أن من يحب كرة القدم ويجد فى نفسه الموهبة التى تؤهله للانضمام لفريق قومى يتم تشكيله يتواصل معنا، وحتى من لم يمارس اللعبة من قبل، يمكنه الاشتراك معنا.

وبالفعل كانت هناك استجابة واسعة من قصار القامة وتواصلوا معنا هم وأولياء أمورهم للتأكد من صحة ما نقول، وكانت هذه هى البداية الحقيقية، لأن قصار القامة قبل هذه الفترة كانوا يعانون التهميش فى كافة القطاعات ومنهم من يمتلك موهبة كرة القدم ولم يمارسها حتى فى الشارع بسبب التنمر ونظرة المجتمع وهى فى حاجة إلى التغيير وهو ما تعمل عليه الدولة الآن.

وماذا عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لكم؟

- بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نكن له كل الاحترام والتقدير صدر قانون 2018 الذى تم خلاله إدراج قصار القامة أو الأقزام كمصطلح علمى وقانونى إلى قانون 10 إعاقة حركية ومنذ ذلك التاريخ انطلقنا بشكل مميز وبخطوات سريعة، وكانت البداية بأول مهرجان عالمى لتنشيط السياحة فى مدينة شرم الشيخ لقصار القامة، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وخلال هذا المهرجان قدمنا رسالة شكر للرئيس من تحت الماء من خلال فريق «الأقزام السبعة» الذى يعتبر أول فريق غطس فى العالم.

وماذا عن البطولات التى تم تنظيمها داخل مصر؟

- نظمنا أول بطولة كأس عرب لقصار القامة، وتم دعوة 8 منتخبات هى الأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان ومصر وكان المنتخب الإسبانى هو ضيف البطولة، وخلال البطولة قدم المنتخب المصرى عروضاً قوية ورائعة وتمكن من الحصول على أول بطولة كأس عرب يتم تنظيمها فى مدينة شرم الشيخ، ومنذ هذه اللحظة رأى وزير الشباب والرياضة أن هناك ضرورة ملحة لأن يكون لنا غطاء شرعى نعمل تحت مظلته وبالفعل تم توجيهنا إلى البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلس إدارتها وتم الترحيب بنا بشدة.

بعد كل هذا الدعم.. ماذا قدمتم لقصار القامة من بطولات ينظمها الاتحاد؟

- بدأنا العام الماضى تنظيم دورى مصرى وعربى هو الأول من نوعه فى العالم لكرة القدم للصالات لقصار القامة، بمشاركة 8 أندية ومركزين للشباب فى مارس 2023 بحضور وزير الشباب والرياضة الذى قرر تغيير كلمة «أقزام» وقال لهم: «إنتم نجوم مصر قصار القامة كبار الهامة مش أقزام»، لكن القانون الذى يحكمنا سواء القانون الدولى أو قانون منظمة الصحة العالمية، يجبرنا على استخدام كلمة «أقزام».

وماذا عن بطولات هذا العام؟

- هذا العام بدأ انطلاق النسخة الثانية من الدورى المصرى لكرة القدم لقصار القامة فى محافظة بورسعيد منذ أسبوع بمشاركة 8 أندية، أبرزها البنك الأهلى والأهلى بالملاحة، والإرادة والتحدى وذوى الاحتياجات الخاصة فى أسوان وفى الأقصر ونادى كفر سعد ونجوم السادات فى المنوفية، ونادى شرم الشيخ ونجهز للنسخة الثانية من كأس العرب فى أبريل المقبل بشرم الشيخ، ولدينا دعوة لبطولة بالعراق خلال النصف الأول من هذا العام، وفى النصف الثانى من هذا العام لدينا بطولة أوروبا فى إسبانيا.

ما رسالتك الأخيرة؟

- رسالتى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية ضرورة استكمال تأسيس الاتحاد المصرى لرياضات قصار القامة ليكتمل الحلم فى ممارسة رياضات الأقزام التى تزيد على 14 لعبة، والعمل على أن تكون لهم بطولات خاصة بهم بالشراكة مع الإعاقات الأخرى، أما رسالتى للمجتمع فأتمنى دعم هذه الفئة واحتضانها نفسياً والعمل على تسليط الضوء على نجاحاتها كى يقدموا أفضل ما لديهم.

دخول المنافسات

بدأت أتجه إلى فريق كرة القدم بسبب دعم القيادة السياسية، وفكرنا فى تكوين فريق لكرة القدم هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وبدأنا البحث عنهم فى كل مكان وحددنا مركز شباب الساحل ومركز شباب الجزيرة ليكونا مقرين تدريبيين لهم، وبعد فترة زاد عدد اللاعبين الراغبين فى الانضمام لنا.

وحددنا يومين للتدريب، حتى نضمن أن يكونوا لائقين بدنياً حال الدخول فى منافسات، وبكل وضوح زيادة عدد الراغبين شجعنا على التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتكوين منتخب لكرة القدم، وبالفعل جلسنا مع الدكتور أشرف صبحى الذى أعتبره الأب الروحى لقصار القامة أو لنجوم مصر مثلما أطلق عليهم، وحصلنا على الموافقة وكانت البداية الفعلية فى 2018 بفريق قوامه 12 لاعباً فقط والآن أصبح قوامه 32 لاعباً.