وكيل «الشيوخ»: الألعاب الإلكترونية الخطرة من حروب الجيلين الرابع والخامس

طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بصناعة وتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية في ضوء عادات المجتمع المصري والحفاظ على الثوابت، للحفاظ على الشباب.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة ملف الألعاب الألكترونية في مصر، التي تنعقد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

الألعاب الإلكترونية الخطرة

وحذر «أبو شقة»، من إدمان الشباب المصري للألعاب الإلكترونية الخطرة، مثل لعبة «الحوت الأزرق»، و«تشارلي» و«بابجي» وغيرها، لافتا إلى أن هذه الألعاب قد يطلق عليها البعض بأنها ضمن حروب الجيلين الرابع والخامس.

تشريعات تنظم الألعاب الإلكترونية

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة سن تشريعات وقوانين تنظم عمل الألعاب الإلكترونية في مصر، لإدراج مخاطرها تحت مظلة القانون، وقال «نحتاج إلى وسيلة فنيه لمراقبة هذه الألعاب لما تمثلة من غزو للعقول».

وأوضح النائب بهاء ابو شقة، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العديد من دول العالم مثل السعوديه والصين وغيرهما، أعدت تشريعات لتنظيم عمل الأعاب الإلكترونية لمواجهة حالات الإدمان والانتحار.