بدء جلسة «الشيوخ» برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة

بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، تنفيذا لدعوة رئيس الجمهورية إلى المجلس بالانعقاد.

أعمال الجلسة الافتتاحية

وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية عرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع، كما تشهد تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث للمجلس، من الفصل التشريعي الأول.

ومن المقرر أن يدعو رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لتقديم طلبات تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.