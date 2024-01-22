«ثقافة الشيوخ» تناقش دراسة «التنسيقية» عن الأثر التشريعي لقانون المرشدين السياحيين

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، المقدمة من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت النائبة هيام فاروق، خلال استعراض الدراسة خلال اجتماع اللجنة، إنّ هناك تحد كبير يواجه أحد مكونات صناعة السياحة في مصر، والمتعلقة بمهنة المرشدين السياحيين.

المعوقات التشريعية

وأوضحت أنّ جذور المعوقات التشريعية التي تخص مهنة الإرشاد السياحي، تعود إلى اعتماد وزارة السياحة والجهات المعنية بالدولة على القانون رقم 121 لسنة 1983، حيث إنّ هذا القانون أغفل الأدوات الحديثة والمعاصرة لمهنة الإرشاد السياحي.

واقترحت النائبة بعض التعديلات على القانون المذكور لتجاوز المعوقات والسلبيات التي قد تعيق عمل المرشد السياحي والحفاظ على حقوقه من توفير رعاية صحية وتأمين.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار

واستمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، إلى آراء ومقترحات مجموعة من المرشدين السياحيين وبعض الأكاديميين المتخصصين في الإرشاد السياحي، واستمعت اللجنة إلى القائم بأعمال رئيس نقابة المرشدين السياحيين، وقررت استكمال المناقشات بشأن الدراسة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون مع الجهات الحكومية المعنية.