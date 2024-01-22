جدول أنشطة معهد إعداد القادة في إجازة نصف العام الجامعي.. برامج تدريبية

أعلن الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، عن خطة المعهد خلال إجازة نصف العام للعام الجامعي 2023-2024.

أنشطة معهد إعداد القادة

وقال «همام»، إن المعهد بصدد تنظيم البرنامج التدريبي «إعداد قادة الوطن العربي» برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر.

وتعقد الفعاليات بمحافظة الأقصر بمشاركة طلاب جامعات 20 دولة عربية، بجانب طلاب الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 27 يناير إلى 1 فبراير 2024، بهدف إعداد القيادات العربية لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي.

دورات لأعضاء هيئة التدريس

وأوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، إقامة فوج معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تحت شعار «قادة المستقبل» خلال الفترة من 4 -7 فبراير 2024، وذلك استمرارًا لدور معهد إعداد القادة في إعداد القيادات وتطوير المهارات والقدرات العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير المهارات المعرفية.

وينظم المعهد الدورة التدريبية للمرشحين لعمادة المراكز البحثية، ويعادل درجة عميد كلية، كما ينظم المعهد دورة التدريبية للمرشحين لرئاسة المراكز البحثية، ويعادل درجة رئيس جامعة.