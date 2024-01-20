«التعليم العالي» تكشف آخر موعد للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة

تنتهي الجامعات الخاصة والأهلية، السبت المقبل، من استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، على الأماكن الشاغرة بجميع التخصصات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024، وذلك وفقًا للحدود الدنيا والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة

وأضافت مصادر في الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات تواصل استقبال رغبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو مكاتب التسجيل و القبول، موضحة أن عد الطلاب المتقدمين حتى الآن تجاوز الـ1000 طالب بمختلف التخصصات، لافتة إلى أن أعمال التسجيل تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، مؤكدة أنه من الوارد أن يتم مد موعد التقدم للقبول، ولكن هذا القرار يتوقف بناء على قرار المجلس بعد حصره أعداد المتقدمين للكليات المختلفة، ومعرفة الأماكن الشاغرة من عدمه.

وتابعت المصادر، أن العمل بمختلف القطاعات في الجامعات الأهلية و الخاصة يسير بصورة طبيعية، مؤكدة أن التقديمات متاحة لطلاب الثانوية العامة، الذين لم يستطيعوا الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023.