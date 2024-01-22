جامعة حلوان تعلن عن دورات تدريبية لتأهيل طلابها لسوق العمل

أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن تنطلق التدريبات يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 7 مارس 2024، إذ ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمدرج 8 أ بالحرم الجامعي.

وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية، وسيتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بها من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتقام الدورات بإشراف كل من هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تذلل كافة إمكانياتها لخدمة الطلاب و توفير كافة الخدمات لهم بما يتماشى مع رؤية واستراتيجي الدولة المصرية.