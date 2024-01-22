سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك في منتصف التعاملات

استقرار كبير شهده سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك المصرية، وهو الاستقرار المستمر منذ نهايات العام الماضي حتى الآن، وبلغ سعر أعلى شراء الريال السعودى في مصر 8.21 جنيه، أما سعر الأقل بيعا 8.25 جنيه، وفق ما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودى في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

- يسجل سعر الريال السعودى في منتصف التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.19 جنيه شراءً أما سعر البيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك البركة

- يسجل سعر الريال السعودى في منتصف التعاملات الصباحية داخل بنك البركة 8.04 جنيه شراءً أما سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

- كما أعلن بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين والذي يصل إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء فوصل إلى 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وعن سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك التجاري الدولي CIB بلغ 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.18 جنيه.