سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 21-1-2024، بختام تعاملات البنوك مقابل الجنيه المصري، في ظل إقبال المواطنين للحصول على الريال السعودي، للسفر لأداء مناسك عمرة شهر رجب، إذ سجل داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-1-2024 بالبنوك المصرية، كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري اليوم الأحد، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 21-1-2024، داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-1-2024، ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.