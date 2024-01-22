تقديم خدمات طبية لـ1935 حالة بالمجان ضمن «حياة كريمة» في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن تنفيذها، قافلة طبية بقرية قاي في مركز إهناسيا غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1935 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، إضافة إلى توفير التحاليل المجانية.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ106 مواطن.

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية قاي في مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف فحص المرضى في 7 تخصصات، وهي «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، وتنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة.

استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة صرف العلاج بالمجان، وإجراء 55 تحليلًا بمعمل الدم، و 43 بمعمل الطفيليات، وإجراء 17 أشعة عادية، و4 اشعة أسنان، واستصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 171 حالة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.