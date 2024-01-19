قافلة طبية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي في الدقهلية

نظمت مديرية التضامن بالدقهلية، قافلة طبية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي بمركز المنزلة في إطار تنفيذ تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في المراكز المستهدفة لمبادرة حياة كريمة، والتعاون بين مديرية تضامن الدقهلية وجمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن.

قافلة طبية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي

وبحسب البيان الصادر من تضامن الدقهلية، قال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، تم تنفيذ القافلة بالتنسيق مع جمعية بالتنسيق مع جمعية التنمية البشرية المتواصلة ورفع كفاءة الخدمات الصحية والاجتماعية بالمنزلة، وجمعية بحر الخيرات بمنطقة بحر البلد بمدينة المنزلة، وتضمنت القافلة الكشف على 387 حالة وعمل تحاليل لعدد 95 وأشعة 52 مريض وصرف علاج 248 بالمجان، مشيدا بالدور الذي تقوم به جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد وهي من الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية تحت قيادة العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية ورائد زراعة الكبد في العالم.

القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن

وأوضح وائل أبو الخير، المدير التنفيذي للجمعية، أن القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين الذين طلبوا تكرار القوافل الطبية وسيتم عمل عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة واستهداف قرى حياة كريمة