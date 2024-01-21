«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية زاوية العوامة

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة التابعة لمركز الضبعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين في المناطق النائية.

الكشف والعلاج بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّ هناك القافلة الطبية تصل إلي المناطق النائية في الصحراء، وتقوم بصرف العلاج بالمجان وتستهدف الوصول إلى المواطنين، في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف «سالم» أن القافلة تقدم خدماتها يومي الإثنين والثلاثاء 22، و23 يناير الجاري، ويجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق عام القوافل الطبية العلاجية بصحة مطروح وتضم العديد من التخصصات منها، الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، والتثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين في محافظة مطروح

وأشار وكيل صحة محافظة مطروح، إلى أنّ هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.