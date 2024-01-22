«صحة قنا» تطلق قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» في نجع حمادي

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق قافلة طبية موسعة، بقرية الصياد التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

قافلة طبية شاملة في قنا

وأوضح أنّ القافلة الطبية الشاملة، تنظمها مديرية الصحة بقنا، وتقدم خدمات طبية متنوعة وتحاليل وصرف أدوية، وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة مجانًا، كذلك التوعية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، داعيًا المواطنين، إلى سرعة التوجه للقافلة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

الأماكن الأولى بالرعاية الصحية

وأكدت مديرية الصحة والسكان في قنا، أنها تغير القوافل الطبية أسبوعيًا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والمسؤولين في الوحدات المحلية، وتستهدف الأماكن الأولى بالرعاية الصحية.