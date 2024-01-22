رجال أعمال الإسكندرية: مصر أصبحت موقع «جيو اقتصادي» عالمي لصناعة الكيماويات

قال هيثم القيار الأمين العام وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنه في ظل طبيعة الهيكل الصناعي المتنوع للصناعات الكيماوية المصرية، والظروف التي فرضتها الأزمات العالمية على خطوط الشحن، وتعطل العديد من سلاسل الإمداد العالمية، أدى إلى التركيز على مصر كسوق وموقع «جيو اقتصادي» عالمي، انتبهت له الصناعات الكيماوية العالمية، لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والخامات المصنعة للصناعات الكيماوية النهائية.

مصر تمتلك سوقا ضخما يفوق حجمه 100 مليون مستهلك

وأضاف «القيار» في حوار له مع برنامج «أوراق إقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أنه من ضمن عوامل السوق الجاذبة لصناعة مستلزمات الإنتاج والخامات المصنعة لقطاع الصناعات الكيماوية المصرية، امتلاك مصر سوق ضخم، يفوق حجمه 100 مليون مستهلك، ما يعني أن السوق متوافر وكبير، بالإضافة إلى موقع جيواقتصادي متميز واتفاقيات تجارة حرة مع كل دول العالم، ومع كل المناطق الاقتصادية الإستراتيجية في العالم، بالإضافة إلى توافر الخبرات التاريخية الكبيرة، في صناعات السلع الكيماوية النهائية.

لدينا العديد من الكيانات الصناعية التي تتجاوز أقل خبراتها مستوى 30 عاما

وأشارعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن هيكل الصناعات الكيماوية المصرية نفسه، يعد أحد عوامل السوق الجاذبة لصناعة مستلزمات الإنتاج المصنعة حيث يتميز بقدرات كامنة لجذب الإستثمار الأجنبي الضروري لنقل تكنولوجيات هذه الصناعة، مؤكدا توفر العديد من الكيانات الصناعية التي تتجاوز أقل خبراتها مستوى 30 عاما، وبالتالي توافر وتعدد خيارات الشركاء المحليين بالإضافة إلى توافر السوق الكبيرة، الأمر الذي يساعد المستثمر الأجنبي على ضخ استثماراته ونقل نموذجه الناحج الى الهيكل المصري.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أنه جار حاليا عمل دراسة جدوى، لتأسيس أول مصنع لكربونات الصوديوم في منطقة العلمين الصناعية، فخامة مثل هذه، عندما يتم تصنيعها في مصر، قطاع كبير في هيكل الصناعات الكيماوية خصوصا صناعة المنظفات، لن تحتاج إلى استيراد لاستمرار العجلة الإنتاجية فيها، وبالتالي لن تتأثر العملية الإنتاجية وتدفق الصادرات المصرية منها تحت أي ظرف خارجي غير مناسب.