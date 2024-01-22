«رجال أعمال الإسكندرية»: الصناعات الكيماوية المصرية لها باع كبير بالمنطقة العربية

أكد هيثم القيار، الأمين العام، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن طبيعة الهيكل الصناعي للصناعات الكيماوية والسوق المحلية الضخمة والحصص التصديرية الكبيرة، تفرض حتمية تبني توجه استراتيجي لتحقيق التكامل الصناعي في هذا الهيكل المهم من الصناعة المصرية، من خلال تأسيس بنية صناعية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة للصناعات الكيماوية.

قطاع الصناعات الكيماوية في مصر له باع كبير بالمنطقة

وتحدث «القيار» في حوار له مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، عن أهمية الصناعات الكيماوية المصرية، كونها ذو باع كبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدا أنها ذات قدرات تنافسية عالمية، ولها حصص راسخة ومتنامية في أسواق التصدير العالمية، بالإضافة إلى توسع الإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الكيماوية المصرية، وعلى رأسها صناعات السيراميك والزجاج بأنواعه كافة، والأدوات الصحية.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أنه على الرغم من تنوع هيكل الصناعات الكيماوية المصري، وثراءه على مستوى المنتجات والمستثمرين والأسواق المحلية والتصديرية، إلا أنه يفتقر إلى حلقة تصنيعية أولية تتمثل في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الصناعية، موضحا أن هيكل الصناعات الكيماوية المصرية وصناعات الغزل والنسيج يعتمد بالأساس على الاستيراد، في توفير مدخلات إنتاجه، سواء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام المصنعة.

مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقة

وشدد هيثم القيار، على أن الاقتصاد الوطني في حاجة كبيرة لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة، وذلك لتحقيق التكامل الصناعي الحتمي للصناعات الكيماوية المصرية، خاصة أن الكثير من هذه المدخلات مستوردة بنسبة تصل إلى 100%، بالرغم أن مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقة، وتعمل بها أكبر الشركات العالمية في تصنيع المنظفات، لكن مكونات تصنيع هذه المنتجات ومنها كربونات الصوديوم تستوردها مصر بشكل كامل، فهي مادة أساسية في صناعة المنظفات والزجاج.