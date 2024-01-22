«التجارة والصناعة»: تسجيل 100 مورد على منصة مشتريات الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي

شارك مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة في الإعداد والمشاركة في مؤتمر الموردين الأول، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، والذي عقد تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومنظمه اليونيسف، لرفع الوعى لدى الموردين المحليين بالقطاعات الصناعية المختلفة حول المنصة العالمية لمشتريات الأمم المتحدة (UNGM).

المؤتمر تناول نظرة عامة عن مشتريات منظمة اليونسيف

وتناول المؤتمر نظرة عامة عن مشتريات منظمة اليونيسف، المبادئ والسياسات والإجراءات العامة للمشتريات، تأهيل واختيار الموردين، الشروط والأحكام العامة للمشتريات والمتطلبات الخاصة لاعتماد الموردين بكافة القطاعات الصناعية، فضلا عن عرض قصص النجاح وتجارب بعض الموردين في التعامل والتسجيل على منصة اليونيسف.

هيئة الشراء الموحد تكرم مركز تحديث الصناعة

وتلقى المركز درع هيئة الشراء الموحد تقديرا للمشاركة الفاعلة في الإعداد والترويج للحدث، إذ نجح المركز في جذب عدد كبير من الشركات الوطنية لحضور المؤتمر عبر تقنيه زووم، وذلك من خلال تعميم الحدث على قاعده بيانات الشركات المسجلة لدى المركز والعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، ويأتي ذلك استكمالا لجهود المركز في تسجيل 100 مورد على منصة مشتريات الأمم المتحدة، لتنفيذ أعمال إغاثه بالمنطقة خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وحضر المؤتمر الأول للموردين ممثلي مكتب اليونسيف بالقاهرة والشرق الأوسط والمقر الرئيسي، وممثلي وزارات (المالية ،التجارة والصناعة ، قطاع الأعمال، التعاون الدولي ، الخارجية المصرية)، وهيئة الدواء المصرية ، اتحاد الصناعات المصرية ، الهيئة العامة للاستثمار و جمعية رجال الأعمال المصريين.