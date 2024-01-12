وكيل «صحة كفر الشيخ»: تفعيل الشراء الموحد للأجهزة الطبية ذات المواصفات الواحدة

شدد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على المال العام داخل المستشفيات الحكومية، وعدم الاستخدام الطبي للأدوية والأجهزة الطبية دون الحاجة إلى ذلك، مشيرا أن الحفاظ على المال العام يُوفر أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع محافظة كفر الشيخ.

تفعيل الشراء الموحد للأجهزة الطبية

وأوضح الدكتور «شقوير»، وكيل صحة كفر الشيخ، عبر بيان، أنه أعطى توجيهات للإدارات المالية بالمستشفيات الحكومية على نطاق المحافظة، بتفعيل الشراء الموحد للأجهزة الطبية ذات المواصفات الواحدة، التي بدورها توفر الكثير من المال لصالح المنظومة الطبية.

13 إدارة صحية تقدم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، أن المحافظة بها 13 إدارة صحية تقدم أفضل الخدمات الطبية لنحو 4 ملايين مواطن بالإقليم، من خلال المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية بالقري، والتي بدورها تعمل علي توفير كافة السبل الراحة من كشف ودواء، وفحوصات طبية فائقة في كافة التخصصات.