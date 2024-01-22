7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكاب فيردي.. مجانا وبدون تشفير
كتب:
سمر عبد الرحمن
05:33 م | الإثنين 22 يناير 2024
تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي- تعبيرية
ملايين المصريين ينتظرون مباراة مصر وكاب فيردي والتي من المقرر أن تنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب «فيليكس هوفويت بواني»، وذلك ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا، لذلك يتساءل البعض عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي
شبكة قنوات beIN SPORTS هي الناقل الحصري للمباريات كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر وكاب فيردي، على قناة beIN AFCON 1، لكنها مشفرة، لكن هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكاب فيردي «الرأس الأخضر».
وتستعرض «الوطن» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي الملقب بـ«الرأس الأخضر»، حيث إنه يمكن ضبطها على القمر الصناعي نايل سات والأقمار الصناعية المختلفة، كالتالي:
- قناة Max sport
عبر قمر Bulgariasat 1.9E
تردد 12418.
- قناة Solo Calcio
القمر: الأوروبي 13 شرق
- التردد 11179
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب H
- Canal 11 HD
القمر: هيسباسات 30 غرب
- التردد 12437
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب H
- قناة ESPN 901
القمر: تيليستار 15 غرب
- التردد 12609
- معدل الترميز 7550
- الاستقطاب H
- قناة RING HD
القمر: البلغاري 1.9 شرق
- التردد 12418-
معدل الترميز 30000
- الاستقطاب H
قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500