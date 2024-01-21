أزمة لحكم مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الجزائر

وضعت شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الطاقم التحكيمي لمباراة المنتخب أمس أمام بوركينا فاسو، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار، وتحديدا حكم تقنية VAR لمباراة مصر وكاب فيردي، المقررة غدا، في أزمة، خاصة أنه المعني بالأزمة.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة مصر وكاب فيردي، المقررة غدا الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، إلى التشادي محمد آلو الحاج، فيما سيكون حكم تقنية الفيديو هو أنونجيلي توم، الذي كان يدير مباراة الجزائر وبوركينا فاسو.

شكوى رسمية من الاتحاد الجزائري ضد حكم مباراة بوركينا فاسوة

وتمثل الشكوى المقدمة من الاتحاد الجزائري ضد حكم مباراته، الذي سيكون حكم الفيديو في لقاء مصر، أزمة، بجانب ضغط على الحكم الجنوب أفريقي في مباراة مصر، بسبب إمكانية تلقيه تحذيرا من لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن تقدمه رسميا بشكوى لنظيره الأفريقي، ضد طاقم حكام مباراته أمام بوركينا فاسو، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بقيادة أبونجيلي توم، وفي الفيديو بييري أتشو، بسبب عدم احتساب ضربتي جزاء لصالح «محاربي الصحراء»، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين، منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار، وهي المباراة المهمة للفراعنة؛ خاصة أنه يبحث عن الفوز للتأهل للدور ثمن النهائي من البطولة، في ظل تعثره أمام موزمبيق وغانا بالتعادل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.