اضبط التردد.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي الليلة

يتابع عشاق الساحرة المستديرة والمنتخب الوطني لكرة القدم، كل ما له علاقة ببطولة أمم أفريقيا، والاهتمام بمباريات منتخب مصر لكرة القدم، والتي من ضمنها تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي، والتي تقام اليوم الليلة في تمام العاشرة مساء على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، ضمن مباريات الجولة الثالثة، بالمجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لذا استعد واضبط التردد لمتابعة المنافسة السرشة بين الفريقين.

اضبط التردد.. تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

اضبط التردد لتعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي ، وذلك في ثالث مواجهات المنتخب المصري في النسخة 34 من بطولة الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا بساحل العاج، إذ يسعى المنتخب الوطني من خلال مبارة الليلة تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور الـ16من البطولة، وتبث المبارات عبر تردادت القنوات التالية:-

1- تردد 12207- قناة Sport TV - عبر قمر Hispasat 30w

2- تردد 12418- قناة Max sport - عبر قمر Bulgariasat 1.9E .

3- تردد 11595- قناة Max sport - عبر قمر Hellasat 39E .

4- تردد 12356- قناة TV 8.5 HD - عبر قمر Turksat 42E .

5- تردد 12129- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E .