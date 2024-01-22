القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في أمم إفريقيا.. طريقة مجانية

مباراة حاسمة يخوضها غدًا منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره كاب فيردي (الرأس الأخضر)، في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل، والتي سيحتاج فيها للفوز وحصد الـ3 نقاط لضمان التأهل لدور الـ16 من البطولة القارية؛ لذا ومع حالة الترقب التي تسيطر على جماهير الكرة المصرية يمكن توضيح موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

ومن المقرر أن يشهد ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي» بكوت ديفوار، إقامة مباراة مصر والرأس الأخضر، غدًا الاثنين، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي سيتولى إدارتها الحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، بعد الاستقرار عليه بشكل رسمي.

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وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وكاب فيردي في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2023، وتحديدًا عبر قناة beIN AFCON 1، بتعليق علي محمد علي؛ إذ تعد شبكة beIN SPORTS هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وإلى جانب قناة beIN AFCON 1، يمكن لكل متابعي البطولة القارية مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، من خلال متابعة إحدى القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، وهي:

1- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

2- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

4- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

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متابعة مباراة مصر وكاب فيردي عبر الراديو

ولمن لا يتمكن من مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي من الجماهير المصرية سواء لضييق وقته أو عدم تمكنه من تنزييل إحدى القنوات الناقلة، فيمكنه متابعة المباراة ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر والاستوديو التحليلي بين الشوطين، من خلال هاتفه المحمول مجانًا، سواء في أثناء قيادة السيارة أو ممارسة أي نشاط آخر، من خلال متابعة محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.