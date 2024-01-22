تفاصيل مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة غدا.. اعرف الشروط والأسعار

أعلنت الجمارك المصرية، موعد جلسة مزاد سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي فى الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء في قاعة نادى الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس، لافتة إلى أنه من المقرر بيع عدد 29 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات في المطار.

عقد جلسة مزاد لبيع السيارات

وأوضحت الجمارك خلال بيان لها، أن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، وهي سيارات ملاكي وفان وميكروباص وقلاب ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع، وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعنوانها 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

وأكدت أنه يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بالمطار من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وكذلك البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

البيع يتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حده ودون عمولة.

وأشارت الجمارك إلى أنه على من يرغب في الاشتراك في المزاد، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، ويجـب على كـل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالة عـدم السـداد في نفـس اليوم يكون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة 21 من قانون 182 لسنه 2018 ولائحته التنفذية.

ولفتت إلى أنه يتم تحصيل نسبة الـ70 باقى مبلغ المزاد خلال 15 يوما من اليوم التالي لرسول المزاد، ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلي/ مصر/ القاهرة)، وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير حيث تم صدور القرار الوزارى رقم 760 لسنه 2018 والقرار رقم 312 لسنه 219 والكتاب الدورى رقم 47 لسنه 2019، سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة.

وأفادت الجمارك بأنه في حال تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجهة مالكة اللوط- الجمارك المختصة)، علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1%عن كل يـوم تأخير، بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

الترخيص يتم لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص، وجميـع السيارات المباعـه بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسية تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك، ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشتري، ولا يجوز استخـراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركيه وقت التصدير، ويجب على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد على اللـوط الثاني، ويتم وضع وصل تـأمين لكـل لوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطهة حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمسائلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.