جامعة جنوب الوادي تجري اختبارات لـ145 باحثا بمركز التحول الرقمي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنّ مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

جامعة جنوب الوادي

وأشار إلى أنّ المركز أجرى الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد 132 من الباحثين «دبلوم - ماجستير- دكتوراه» في الدورة رقم 145 وعدد 13 ترقية أعضاء هيئة تدريس في المجموعة 147.

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الإلكترونية في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

مجال التحول الرقمي لشباب الباحثين

وأشار إلى أن جامعة جنوب عقدت عشرات الدورات في مجال التحول الرقمي لشباب الباحثين والعاملين في الجامعة. وشارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد علي، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.