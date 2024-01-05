الموافقة على رصف الطريق بين جامعة جنوب الوادي الأهلية والمستشفيات الجامعية بقنا

صرح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وافق خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على تجهيز ورصف مسافة واحد كيلو متر بين مباني جامعة جنوب الوادي الأهلية والمستشفيات الجامعية لجامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إلى أن هذا الطريق سيساهم في التسهيل على وصول طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية للمستشفيات الجامعية ومركز العلاج الطبيعى لخدمة التدريس لطلاب القطاع الطبى، وأيضا سهولة تيسير خط المواصلات الداخلية للطلاب للوصول لفندق الجامعة والمكتبة المركزيه والقرية الأولمبية بالجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء مهندس هيثم زكي مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية.

فتح أبواب جامعة جنوب الوادي الأهلية

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن جامعة جنوب الوادي الأهلية فتحت أبوابها للدراسة للعام الدراسي الحالي للعام الثاني على التوالي وتضم 6 برامج تعليمية، منها الطب والهندسة وحاسبات ومعلومات، موضحا أن هناك برامج جديدة سوف يتم إضافتها لهذا الصرح التعليمي مع اكتمال جميع المباني من التشطيبات النهائية، إذ تضم مباني إدارية وقاعات ومعامل.