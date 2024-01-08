جامعة جنوب الوادي الأهلية تعلن نتائج مسابقات دوري المعلومات والعزف والغناء

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، نتائج المسابقات التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية، وهي مسابقتي دوري المعلومات والعزف الفردي والغناء.

نتائج مسابقة جامعة جنوب الوادي

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، جاءت نتائج الطلاب الفائزين في دوري المعلومات، في المركز الأول الطالب يوسف حلمي برنامج طب وجراحة، وفي المركز الثاني الطالب محمد سعد ببرنامج الطب والجراحة، وحصل على المركز الثالث الطالب إسلام علي ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي مسابقة العزف الفردي والغناء فاز بالمركز الأول الطالب فادي عادل (غناء) ببرنامج الطب والجراحة، بينما فازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان كمال (غناء) ببرنامج التمريض، وحصلت على المركز الثالث الطالبة بسنت عبده (غناء) ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

أسماء الفائزين في المسابقات

وفي مسابقة العزف فاز بالمركز الأول الطالبة رضوى الشاطر ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وفاز بالمركز الثاني الطالب خالد عصام (تلحين وكلمات) برنامج التمريض.

وأكدت الجامعة أنه فازت بالمركز الثالث الطالبة شيماء رمضان في مسابقة (العزف)، ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.