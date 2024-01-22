وزير الري يتفقد ماكينة الجسات بالسد العالي

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محطة كهرباء السد العالي لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية، والتقى بالمهندسين والعاملين بالمحطة، مشيدًا بمجهوداتهم المبذولة في تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية.

التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري

وأكد الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص امرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء.

مراقبة الحالة الفنية للسد العالي

كما تفقد سويلم ماكينة الجسات بالسد العالي والتي تعد أحد أدوات متابعة ومراقبة الحالة الفنية للسد العالي، بما يسهم في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لجسم السد.

كما تفقد مخازن الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والتي تحتوى على المواد والأدوات المستخدمة في كافة أعمال الصيانة الدورية للسد العالي، حيث وجه باستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بشكل دوري، وتوفير أي أدوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية.