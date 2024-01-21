وزير الري يتفقد مقرات هيئة السد العالي وإدارة خزان أسوان

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بزيارة مقر الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، ومقر الإدارة العامة لري أسوان، ومقر الإدارة العامة لخزان أسوان، حيث التقى بالعاملين بالهيئة والإدارتين، واستمع لطلبات ومقترحات العاملين، موجها بالاستجابة لما هو متاح منها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

التواصل الدائم مع العاملين

كما أشار لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بمختلف المحافظات والاستماع لمطالبهم بما ينعكس على تطوير منظومة العمل والاستجابة للمقترحات البناءة التي تخدم الوزارة.

وعقب ذلك، تفقد «سويلم» ورشة الصيانة المشتركة لإدارتي ري أسوان وخزان أسوان، حيث أشاد بالمجهودات الكبيرة المبذولة من العاملين بالورشة، وأكد صرف حافز التميز غير الاعتيادي للعاملين بالورشة تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الوزارة.

صيانة دورية لشباك الوقاية أمام خزان أسوان

كما تفقد «سويلم» أعمال الصيانة الدورية لشباك الوقاية أمام خزان أسوان بالحبس الفاصل بين السد العالي والخزان، وأعمال التطهيرات الميكانيكية واليدوية الجارية حاليا لضمان سلامة نطاق حماية خزان أسوان، بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة البيولوجية بالحبس، وبما يضمن سلامة وأمان النطاقات.