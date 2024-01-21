وزير الري يتفقد المعامل المركزية وورش المعدات التابعة لهيئة السد العالي

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

إذ تفقد الدكتور سويلم المعامل المركزية بهيئة السد العالي والخاصة باختبارات الخرسانة والتربة، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حاليا في هذا المجال.

كما تفقد ورش المعدات بهيئة السد العالي للاطمئنان على حالة المعدات، إذ وجه الدكتور سويلم بالاستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها، مع قيام هيئة السد العالي بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة، مع التنسيق مع باقي جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل، كما أكد عن إدراج هذه المعدات في المنظومة المركزية الخاصة بحصر ومتابعة معدات الوزارة.

مواصلة أعمال التطوير

وأكد الدكتور سويلم، أهمية بذل الجهد من كافة العاملين بهيئة السد العالي للحفاظ على هذه المنظومة المهمة المتمثلة في السد العالي وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة بما ينعكس على تمكين هذه المنظومة من العمل بأعلى مستويات الكفاءة.