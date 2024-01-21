وزير الري يتفقد منشآت السد العالي وأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري منشآت السد العالي للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد، والتي تتم بعناية وحرص شديدين، في ثاني أيام زيارته لمحافظة أسوان.

السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

وصرح الدكتور سويلم، أنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، خصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان، للوقوف على سير أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار 24 ساعة.

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي والجاري تنفيذها حاليا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، حيث التقى الوزير بممثلي الشركات المصرية العاملة في تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد مشيداً بمجهوداتهم المتميزة في تنفيذ أعمال التطوير.

كما التقى الدكتور سويلم بالمهندسين والعاملين بالسد العالي، موجهاً بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد واستمرار أعمال الصيانة، مشيداً بفريق العمل الذي يدير هذا المنشأ الهام، وأعرب عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالي لعملهم الدائم بإخلاص وعدم ادخار أي جهد لخدمة بلادهم .

وأشار الوزير، إلى أن مشروع إنشاء السد العالي يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، حيث نظم السد العالي عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنين، ويمثل قدرة الشعب المصري على البناء والعمل بإصرار وعزيمة.