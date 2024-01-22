التحالف الوطني يطلق المرحلة التاسعة والعشرون من قوافل ستر وعافية بمركز فرشوط في قنا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، المرحلة التاسعة والعشرون من قوافل ستر وعافية بمركز فرشوط التابع لمحافظة قنا، تقدم القافلةمجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف .

وأوضح التحالف في بيان له، أن القافلة الطبية متعددة التخصصات للكشف و العلاج و المتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

توزيع المواد الغذائية

وأضاف التحالف: كما تتضمن القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارض للملابس وأغطية للشتاء ومسرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلاكوغيرها من الأنشطة.

بالإضافة للمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

دعم الرئيس للفئات المستحقة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وحدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.