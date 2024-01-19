انطلاق المرحلة الـ28 من قوافل «ستر وعافية» في محافظة الأقصر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة الثامنة والعشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباحي الغربي بمحافظة الأقصر، بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد.

حزمة من الخدمات المتنوعة

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية نضم العديد من التخصصات (باطنة - جلدية - نساء - أسنان - رمد - أطفال - أنف وأذن للكشف والعلاج والمناسبة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر)، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الندى والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والنوعية بالصحة الإنجابية.

كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب التوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة «خيرك سابق» للتحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة.

وتهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير التغطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

الكيانات المشاركة في القافلة

يشارك في قافلة التحالف الوطني نحو 17 كيانا من كيانات التحالف وهم «جمال الخارجي للتنمية المجتمعية - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رساله مؤسسه راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - بنك الشفاء المصري مؤسسة الجود - مؤسسة أهل مصر - مؤسسة فاهم جمعية مصطفى محمود» بمشاركة أكثر من 1000 متطوع وموظف وتنفيذي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي السموي وفقًا لحظة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتخالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك جدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.