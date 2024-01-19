انطلاق المرحلة 28 من قوافل «ستر وعافية» في قرية بالأقصر (صور)

بدأت اليوم فعاليات المرحلة الثامنة والعشرون من قوافل «ستر وعافية»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في قرى محافظة الأقصر، في إطار جهود التحالف الوطني لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين الأكثر احتياجا في القرى المصرية الفقيرة المختلفة.

قوافل ستر وعافية في الأقصر

وتواجدت قوافل ستر وعافة في قرية القباجي الغربي في محافظة الأقصر، ووفرت عددا من الخدمات المختلفة التي من شأنها المساهمة في تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بهم، وتيسير سبل الحياة.

وشهدت القافلة تنظيم ندوات توعوية للأهالي، حول عدد من القضايا المختلفة، إلى جانب توزيع ملابس الشتاء الجديدة بالمجان على الأهالي الأكثر احتياجا في القرية، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، خاصة في القرى، وكان للأطفال نصيبا من قافلة التحالف الوطني؛ إذ جرى تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية لهم.