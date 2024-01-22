محافظ أسوان يوقع اتفاقية هيئة تنمية الصعيد لإنشاء محطة نقل دولية

وقع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عقد شراكة مع اللواء مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بهدف إنشاء وإدارة محطة نقل دولية هي الأولى من نوعها في أسوان.

وأشاد محافظ أسوان بدور هيئة تنمية الصعيد في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات مشتركة بناءة وهادفة، ودعم المشروعات التنموية والاستثمارية في المحافظة.

المشروع يحقق قفزة تنموية لمحافظة أسوان

من جانبه أعرب اللواء شريف صالح شكره للمحافظ على اهتمامه المستمر بتسريع وتنفيذ هذه المشروعات المشتركة، وتحقيق تقدم كبير، مؤكدا أن المشروع بمثابة قفزة تنموية في أسوان.

وضع آليات تنفيذ المشروع

ومن المقرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لوضع آلية تنفيذية تضمن تحقيق أفضل العوائد لصالح المواطنين في أسوان.

وتهدف هذه الشراكة إلى استخدام أحدث التقنيات العلمية في إنشاء المحطة، وذلك وفقًا للخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الصعيد.

توفير فرص عمل للشباب

وتهدف الخطة المشتركة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة الاستفادة وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأسواني.