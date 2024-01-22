«نيويورك تايمز»: مصر أكبر من الفشل رغم الانعكاسات الاقتصادية لحرب غزة على المنطقة

سلّط تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على الانعكاسات الاقتصادية للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وحمل التقرير إشادة بمصر على لسان جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، الذي قال نصا إنّ مصر أكبر من أن تفشل.

ولطاما حذّرت القاهرة من تبعات إمعان إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، لما سيكون لذلك من تأثيرات تتعلق بتوسع دائرة الصراع الإقليمي فضلا عن التبعات الاقتصادية، وهو ما ظهر في هجمات جماعة الحوثيين في البحر الأحمر والضربات الأمريكية وغيرها.

وكانت إسرائيل شنت عدوانا هو الأعنف على قطاع غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على نحو أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 100 ألف، إلى جانب نزوح مئات الآلاف آخرين من أماكنهم، على نحو يمكن وصف ما جرى بأنّه جريمة حرب.

تعليقاً على ذلك، يقول الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنّه من الصحيح أنّ الاقتصاد المصري يتعرض لأزمة تلو الأخرى بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحاليا ما يجري في غزة والبحر الأحمر، إلا أنّه رغم ذلك قادر على امتصاص الصدمات والتعامل معها.

وأوضح «إبراهيم» أنّ هذا الأمر يعود إلى مجموعة من العوامل، على رأسها أنّ الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على مجال واحد، وأنّ القوة البشرية الكبيرة في مصر ساعدت الاقتصاد كذلك، فهناك نحو 105 ملايين مصري ونحو 10 ملايين ضيوفا عليها، وهذه طاقة بشرية تخلق معدل استهلاك كبير، وبالتالي معدل طلب كبير، ما يجعل مصر سوقا جاذبة للاستثمار.

وقال أستاذ الاستثمار والتمويل كذلك إنّه في ضوء النقطة السابقة فإنّ مصر تشكل سوقا كبيرة لا يمكن تجاهلها، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد المصري يعتمد كذلك على السياحة والتي هي بدورها متنوعة، فضلا عن موقع مصر الجغرافي المتميز والمتوسط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا على نحو جعلها ذات أهمية للتجارة العالمية، وبالتالي فإنّ الدول الكبرى تحرص على أن تكون مصر مستقرة.