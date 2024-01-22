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مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي يخطط لتهجير سكان غزة

كتب:

هانى حسن
01:00 م | الإثنين 22 يناير 2024
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إنّ العدوان الإسرائيلي يهدف إلى تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ العدوان خلّف أكثر من مليون و900 ألف نازح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف الهباش في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الأخبارية، أنّ ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأنّ الوضع في قطاع غزة يسوء ويصبح أكثر كارثية ومأساوية في كل لحظة.

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