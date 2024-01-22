مندوب مصر بالجامعة العربية عن افتراءات إسرائيل بمحكمة العدل: «لا يصدقها أحد»

قال السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن ما ساقته دولة الاحتلال من كذب وزيف بمحكمة العدل الدولية لا يصدقه أحد أو ينخدع به أحد، بينما مشاهد الدمار يشاهدها العالم ليلا ونهارا «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا».

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الشعب الفلسطيني لن ينهزم، فمازال الشعب الفلسطيني العظيم متمسكا بالصمود في أرضه ليضرب لنا مثلا في العزة، مؤكدا على أن قضية فلسطين ليست هي قضية العرب المركزية فحسب، بل هي قضية كل الشرفاء بالعالم.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية على أن القضية الفلسطينية هي قضية كلا من كان لديه قدرا من الأخلاق تفرض عليه رفض الظلم والممارسات الهمجية من حصار وتجويع وقتل ومصادرة أراضي.