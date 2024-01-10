الغرف التجارية تحذر من شراء الذهب القديم.. لا ينصح بالبيع إلا للضرورة

يعتبر الذهب الملاذ الآمن في الاستثمار أو الادخار، بحسب وصف الخبراء، ولكن يحتار كثير من الأشخاص بين شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية أو المشغولات الجديدة أو الذهب القديم، وهو ما يرد عليه عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة.

تحذيرات من شراء الذهب القديم

وحذر «المغربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، المواطنين من شراء الذهب القديم، مشيراً إلى أنه قد يكون غير مضمون: «مفيش حاجة اسمها دهب قديم أصلا، الدهب القديم المفروض التاجر بيكسروا ويتسيح، مش يتباع تاني، لأنه متهالك».

ونصح عضو شعبة الذهب بشراء السبائك أو الجنيهات أو المشغولات الجديدة، سواء للاستثمار أو الادخار أو الزينة، مؤكدًا الابتعاد عن ما يطلق عليه الذهب القديم.

الاستثمار طويل المدى في الذهب

وشرح «المغربي» أنه أحياناً يفضل البعض شراء السبائك أو الجنيهات للاستثمار أو الادخار، كونها أقل في المصنعية من المشغولات الجديدة، ولكن المشغولات الذهبية أيضاً يمكن أن تستخدم في الزينة أو الاستثمار أو الادخار.

وأوضح عضو شعبة الذهب أن أي شخص يمتلك فائضاً من المال، يمكنه شراء الذهب في أي وقت، كونه الملاذ الآمن، كما أنه استثمار على المدى البعيد، لذا لا ينصح ببيع الذهب إلا عند الضرورة، لأنه يجب على الشخص انتظار سنوات طويلة، للحصول على مكسب، أو الحفاظ على قيمة أمواله.