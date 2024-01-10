«الغرف التجارية»: مصر تصنع 94% من احتياجاتها للأدوية كأكبر نسبة في العالم

قال الدكتور علي أبوعوف، رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الدواء تابع لهيئة الدواء المصرية التي جرى إنشاؤها في عام 2020 بقانون 151، والألبان تتبع هيئة سلامة الغذاء التي جرى تدشينها في عام 2018.

وأضاف «أبوعوف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، على شاشة «قناة المحور»: «هناك منظومة محددة فيما يتعلق بتداول وتسعير الأدوية، وبالنسبة للتداول يتم تسجيلها طبقا لنظام هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية، وطبقا لآخر إحصائيات هيئة الدواء، فإن مصر تصنع 94% من احتياجاتها كأعلى نسبة على مستوى العالم».

وتابع رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنَّ مصر لديها 180 مصنعا مرخصا، وبقية الـ6% من الأدوية التي تصنعها مصر هي أدوية ذات تقنية عالية وتكلفة عالية في الصناعة، وهناك تكليفات رئاسية بتوطينها وفي عام 2024 سيتم الإعلان عن صناعات أدوية لم تكن موجودة في مصر كنا نستوردها بملايين الدولارات لتغطية السوق المحلي، وفي نفس الوقت هناك احتياج شديد لها، مثل مشتقات الدم.