أحمد الوكيل يفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت، اليوم، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، خلفًا للمهندس إبراهيم العربي، عن الفترة 2023-2027.

كما فاز وزير الاتصالات الأسبق هاني محمود بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون نائبا ثانيًا، والدكتور محمد الفيومي أمينا للصندوق ومحمد سعدة سكرتيرا عاما، وأكرم الشافعي أمين صندوق مساعد.

معلومات عن أحمد الوكيل

رجل أعمال مصري، خريج كلية التجارة قسم المحاسبة جامعة الإسكندرية، حاليا يتولي منصب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن سابقًا ، ونائب رئيس رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض (الإسكامي)، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بين 2010 و2019، ونائب رئيس أول الاتحاد ذاته بين 2006 و2010، ورئيس مجلس الأعمال المصري السوري.

تمّ تعيينه رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية في نوفمبر 2021، كما شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل في يناير 2021، وكان الوكيل رئيس مجلس إدارة شركة (ويكالكس) للصناعة والتجارة والتنمية، ونائب أول لرئيس اتحاد الغرف العربية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، ونائب أول لرئيس الغرف الإسلامية، ونائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بين 1998 و2006.

وشغل منصب عضو مجلس إدارة كل من أنطونياديس للسياحة والتنمية الحضرية، والهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورجية بين 2006 و2011.