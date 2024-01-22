طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يشتكون من صعوبة امتحان الجبر

اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، من صعوبة امتحان الجبر بنظام الورقة الامتحانية «بابل شيت»، مؤكدين أنّ الامتحان لم يأت من نماذج الكتاب المدرسي، كما أعلن من قبل إضافة إلى أن الورقة بنظام البابل شيت ليس بها مساحات لكتابة الأسئلة المقالية.

البابل شيت دون مساحات

وقالت فاطمة محمد طالبة بمدرسة بورسعيد التجريبية، إنّ أسئلة الامتحان جاءت خارج النماذج الامتحانية التي أعلن عنها بالكتاب المدرسي، إضافة إلى أنّ الورقة الامتحانية بنظام البابل شيت للشهادة الإعدادية، ضمت أسئلة اختياري بينما الأسئلة المقالية ليس فيها مساحة لكتابة حل الإجابات والنتائج.

منع دخول مسودة ورقية

وأشارت إلى أنّ مديرية التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها على «فيس بوك»، أنه يسمح لطلاب الشهادة الإعدادية اصطحاب مسودة ورقية، بامتحان مادة الجبر والهندسة، وهذه الورقة لحل المسائل بها قبل كتابه النتيجة النهائية في ورقة البابل شيت التي يمنع فيها من الشطب إضافة إلى عدم وجود المساحة للحل، لكن كثير من اللجان لم تسمح بذلك.