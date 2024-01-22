عقوبة تداول امتحانات الشهادة الإعدادية.. تصل إلى الحبس 7 سنوات

تتابع غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تداول امتحانات الشهادة الإعدادية، التي يؤديها الطلاب، حتى يجري عمل تتبع لجميع الأسئلة التي يوجد زعم بتداولها على جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام.

تداول امتحانات الشهادة الاعدادية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك جهود مكثفة لمنع الغش ووقف تداول امتحانات الشهادة الإعدادية، مشددة على عدم التهاون مع أي حالات غش سيتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن ذلك.

عقوبة تسريب الامتحانات

ووفقًا لنص المادة الأولى في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن كل من طبع أو نشر أو روج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، فضلًا عن حرمان الطالب من أداء الامتحان.

وتحقق وزارة التعليم، في مزاعم تداول جروبات على تطبيق التليجرام، أسئلة الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، خاصة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي كان الطلاب يؤدونه في محافظة الجيزة.