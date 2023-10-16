مدارس تعلن عقد امتحان تدريبي للصف الأول الإعداداي بنظام «البابل شيت»

أعلن عدد من المدارس، عقد امتحان تدريبي لطلاب الصف الأول الإعدادي، بنظام «البابل شيت»، مشيرة إلى أن تدريب الطلاب على نظام البابل شيت، لتعريفهم بكيفية التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة التي تقيس مستويات التفكير المختلفة.

امتحان تدريبي لطلاب الصف الأول الاعدادي

ووفق مصدر بوزارة التربية والتعليم، أكدت المدارس، أنه سيجري عقد امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل، نهاية الشهر الجاري، وفقاً للجداول المعلنة بالمدارس، تحت إشراف المديريات التعليمية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، قرر تطبيق نظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي من العام الدراسي المقبل 2023-2024، لمواجهة الغش حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.