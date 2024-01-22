الجامعة العربية: ندعم خطوات مصر للدفاع عن أمنها القومي

أعلنت الجامعة العربية دعم جهود مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وأوضحت الجامعة العربية، في القرار رقم 8990 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية، بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعم الخطوات التي تتخذها مصر دفاعا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.