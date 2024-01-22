مندوب مصر بالجامعة العربية: سيأتي اليوم الذي نحتفل فيه بقيام دولة فلسطين

أشاد السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، بمواقف الأمم المتحدة التي قدمت عشرات الشهداء من موظفيها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر غير مسبوق، ونحيي مواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومساعديه، مثمنا يقظة الضمير العالمي بمختلف الدول شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ممن رفعوا شعارات لوقف القتل عبر مظاهرات ووقفات احتجاجية في مدن شتى حتى في الدول التي تعيق وقف إطلاق النار.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن البوصلة الأخلاقية للشعوب تدعو للاحترام والتقدير، ويقينا وحتما فإن كل من يقف مناصرا للحق الفلسطيني إنما يقف على الجانب الصحيح من حركة التاريخ والعكس صحيح، إذ يخطئ اللذين يناصرون الظلم، مثل أولئك اللذين أذهبهم شهب جنوب أفريقيا العظيم ويجعله هشيما تذروه الرياح.

واختتم مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية كلمته: «لسوف يأتي اليوم الذي نجتمع فيه هنا للاحتفال بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية بأقصاها وقيامتها، وهذا يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا بحول الله وقوته».