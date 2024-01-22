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الجامعة العربية: التهجير القسري للفلسطينيين يستحضر مشاهد نكبة 1948

كتب:

هاجر عمر
11:58 ص | الإثنين 22 يناير 2024
السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية

السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية

قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، إن حرب الإبادة المتواصلة لم تسقط من أهدافها ومحاولتها المستمرة لارتكاب جريمة التهجير القسري، باستمرار الدفع المنهجي لسكان غزة من الشمال إلى أقصى الجنوب، وفرض النقل الجماعي الذي أصبح واقع تهجيري قسري داخل القطاع يفاقم المأساة ويستحضر صور النكبة لعام 1948.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه فيما يتعلق بمسار الإغاثة فقد بات يشكل تحديا بالغا الخطورة أمام استمرار عرقلة أصولها وتعمق انهيار مقومات الحياة والبقاء الحيوية لأهل غزة.

 

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