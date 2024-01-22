بيت الزكاة يبدأ المسح الشامل في قريتي «كفر البقر3» و«حسن ندا» بالشرقية

أعلن بيت الزكاة والصدقات، بدء تنفيذ الخطة التنموية لتوفير احتياجات القرى الأكثر فقرًا في النصف الثاني من شهر يناير 2024، بإجراء المسح الشامل لقريتين في محافظة الشرقية، هما «كفر البقر3» بمركز الحسينية و« كفر حسن ندا» بمركز منيا القمح، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القريتين والبدء في توفير احتياجاتهما، عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات والخدمات الصحية والعلاجية.

التعرف على احتياجات القرى الأكثر فقرا

وأكد بيان، أن فرقًا متخصصةٌ من باحثي بيت الزكاة والصدقات بدأت في إجراء المسح الشامل للقرى الأشد فقرًا في محافظة الشرقية؛ للتعرف على احتياجاتها، لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية في القرى الفقيرة، وَفْقًا لبرامج بيت الزكاة والصدقات؛ لتحويلها من قرى أشد فقرًا إلى قرًى منتجة، تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة.

توفير احيتاجات قريتين في المنيا

جدير بالذكر، أن بيت الزكاة والصدقات انتهى من توفير احيتاجات قريتي «الهمة» و«الكمال» بمحافظة المنيا في منتصف شهر يناير الجاري، حيث وفر كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية للأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي شهري وكفالة عدد كبير من الأيتام، وترميم عدد من المنازل وتركيب وصلات المياه للأسر التي شملها البحث.

وأضاف البيان، أن بيت الزكاة والصدقات يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراده، والعمل على إدخال السرور على أهالينا المحتاجين في كل محافظات مصر، وبخاصة في القرى الأشد فقرًا.