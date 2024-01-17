وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024 في 17 محافظة.. باق 3 أيام

لا يزال التقديم في وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024 متاحا للراغبين، إذ أعلن عن توفر عدد من الوظائف الخالية وذلك نظرا للتوسعاته في عدد من محافظات الجمهورية.

وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024

وبخصوص وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024، فإنه تم الإعلان عن الوظائف في عدد من محافظات الجمهورية ومنها «الدقهلية والسويس ومرسي مطروح والبحر الأحمر وبني سويف والغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والمنيا والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ».

وظائف بيت الزكاة 2024

وجاءت وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024، وفقا لما أعلنه بيت الزكاة كالتالي:

منسق مواقع تسويقية.

مدخل بيانات.

موظفين استقبال.

محاسب.

باحث اجتماعي كل المحافظات المذكورة بعالية ماعدا (الغربية – بني سويف).

موظف بوفيه وخدمات معاونة.

مميزات وظائف بيت الزكاة 2024

وبخصوص مميزات وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024 فتكمن في وجود مرتبات مجزية، وفرص ترقية للمتميزين، دورات تدريبية.

شروط وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024

وحول شروط وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2024 فيجب أن يتوفر في المتقدم هذه الشروط وهى:

أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها.

لديه خبرة من 3 – 5 سنوات.

الا يزيد السن عن 35 عام من قاطني المحافظات المذكورة بالإعلان، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية في تاريخ الإعلان.

من خريجي الجامعات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية (مؤهل عالٍ فقط ما عدا موظفي الخدمات المعاونة- مؤهل متوسط).

حسن المظهر والسلوك.

مواعيد العمل (فترة صباحية – فترة مسائية).

التفرغ الكامل.

التعيين من خلال عقود تجدد سنويًا.

التقديم عن طريق صفحة بيت الزكاة والصدقات فقط.

آخر موعد للتقديم في وظائف بيت الزكاة

كما أعلن بيت الزكاة والصدقات عن أن إعلان الوظائف ساري للفترة من 10/01/2024 إلى 20/01/2024م، مؤكدا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه لن ينظر إلى السير الذاتية المرسلة للمتقدمين بعج الإعلان المحدد، كمات سيتواصل البيت الزكاة مع المرشحين تلفونيا من أجل تحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بمشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، وللتقديم اضغط هنا.