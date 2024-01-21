شيخ الأزهر يعلن إنشاء فرع «بيت الزكاة والصدقات المصري» بجنوب سيناء

صرّح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعلن إنشاء فرع بيت الزكاة والصدقات المصري بجنوب سيناء، وتسيير قوافل مساعدات للأسر المحتاجة بالمحافظة، من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يترأسه شيخ الأزهر، مثمنًا دوره في تقديم المساعدات لمن يستحقها.

جاء ذلك، أثناء لقاء محافظ جنوب سيناء، بشيخ الأزهر الذي ثمن الدور الكبير الذي تبذله المحافظة، في إرساء قواعد السلام والأمن بالمحافظة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر الشريف، ومحافظة جنوب سيناء، من خلال الاهتمام والرعاية للمؤسسات الأزهرية على أرض المحافظة.

حضر اللقاء، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتورة سحر نصر، المدير الإداري لبيت الزكاة المصري، والدكتور نصر الدين خضري، عميد فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء.

متطلبات فرع جامعة الأزهر محافظة بجنوب سيناء

ناقش المحافظ متطلبات فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء، من حيث توفير مبنى دائم لفرع الجامعة بطور سيناء، لاستقرار العملية التعليمية، وحرصًا على تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة، وقام بإهداء نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة به إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي أثنى عليها مؤكدًا حاجة المجتمع المصري لهذا الفكر المستنير النابع من قيادة وطنية مخلصة.